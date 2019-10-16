مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441.. تعرف على موعد صرف دفعات مستفيدي الضمان النقدية شهر صفر .. ومواعيد صرف الدفعات البنكية 1440

يعتبر موعد مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 هو البحث الأعلى فى الوقت الحالي داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن الخدمة تقوم بتقديم الصرف الخاص بالمساعدات المالية الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتكون الأولوية لصرف تلك المساعدات من الأقدم للأحدث، وذلك بمعنى أنه يكون هناك طلب يتم تقديمه من العام الماضي وبعدها يتم هنا إيداع المبلغ الخاص به فى حسابه البنكي.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441

المساعدات المقطوعة ما هي إلى مساعدات مالية يتم منحها من قبل الحكومة لكل شخص ليس له معاش ضمان اجتماعي وذلك سواء إن كان فرد أو كانت أسرة، وذلك يكون بشرط عدم تجاوز الإعانة مبلغ الـ 30 ألف ريال سعودي لكل حالة، وذلك يكون حسب شروط كل برنامج.

أما بالنسبة عن ما قامت خدمة العملاء بالإعلان عنه من خلال حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن موعد صرف المقطوعة فهو لا يوجد لها أي وقت محدد وقد قامت بدعوة السادة المستفيدين من الخدمة جميعا بالانتظار حتي أن يأتي دورهم بشكل رسمي.

الفئات التي تستحق الإعانة وشروط الحصول على إعانة المقطوعة

من الجدير بالذكر أن الفئات التي لها الحق فى المساعدة المقطوعة “الضمان الاجتماعي” هي تلك الأسر محدودة الدخل فقط، وذلك بجانب الحالات المصابة بالعجز المؤقت.

أما بالنسبة لشروط الحصول على إعانة تتمثل في :-