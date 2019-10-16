السعودية اليوم / قوة " اليونيفيل " في لبنان تنضم لجهود إخماد الحرائق وتقدم الخدمات الطبية الطارئة للمدنيين



الأمم المتحدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

شارك خلال اليومين الماضيين رجال إطفال تابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفيل " في جهود إخماد الحرائق المستعرة التي اندلعت في قرية مزرعة الضهر شمال شرق صيدا.

وهُرع رجال إطفاء اليونيفيل للمشاركة في عمليات إخماد النيران، وقدّموا سيارات الإطفاء وخزانات المياه وذلك بطلب من السلطات اللبنانية، في حين قدّم أفراد قوات حفظ السلام من إندونيسيا والهند العاملون في مستشفى اليونيفيل في الناقورة، سيارة إسعاف مجهزة وخدمات طبية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأفادت التقارير بإخماد نحو 80 % من الحرائق، إلا أنها لا تزال مشتعلة في بعض الجيوب، وقد انتشرت النيران بسرعة كبيرة بسبب التضاريس الجغرافية للمنطقة المعروفة بوعورتها، وذلك نظرًا لصعوبة وصول الأجهزة المعنية إليها رغم إرسال قبرص طائرتين لإخماد النيران، ورغم تطوع الأهالي ومشاركتهم في الجهود.

وأكدت اليونيفيل أنها قدمت المساعدات الطارئة نظرا للدمار الهائل الذي قد يحمل آثارا كبيرة على المجتمعات المحلية.

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20:54ت م

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