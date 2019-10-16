فاندام يحتضن فنانة عربية ويقبل يدها (شاهد)

أظهر مقطع مصور عبر موقع إنستقرام، الفنان العالمي جون كلود فان دام، بصحبة فنانة مصرية شهيرة في المملكة العربية السعودية.

وجاء في المقطع الذي نشرته الإعلامية المصرية بوسي شلبي، النجم فان دام وهو يحتضن الفنانة المصرية رجاء الجداوي بحفاوة بالغة، ثم يقبل يدها.

وظهر أيضا في مقطع الفيديو النجم الهندي العالمي شاروخان، الذي حرص على منح الجداوي جائزته لتحملها، على هامش حفل منتدى صناعة الترفيه في السعودية.

حيث مسك يدها شاروخان، وتحدثت الفنانة رجاء الجداوي في كلمة قصيرة عن مسيرتها الطويلة فقالت: "مشوار طويل من عام 1958 وحتى الآن التي تأتى لحظة تتويجي بهذه الجائزة، احمد الله لأني لا أزال بينكما وأتشرف بهذا التكريم".

تشارك الفنانة رجاء الجداوي خلال هذه الفترة في مسلسل "شبر ميه" الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية وقد نشرت رجاء الجداوي منذ أيام الصورة الدعائية للمسلسل عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت تعليقا عليه قائلة: "علي خير يارب تابعونا على dmc الساعه ٨" بينما بارك لها الفنان أحمد السعدني بطل المسلسل وكتب لها: "مبروك يا حبيبتي".