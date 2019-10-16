زواج بدور البراهيم من بندر يثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، نبأ زواج عارضة الأزياء السعودية بدور البراهيم، حيث أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبدت بدور البراهيم انزعاجها الشديد من حملة الهجوم ضدها، التي نالت منها بسبب نشرها فيديو على سناب شات من حوض الاستحمام، مؤكدة أن الانتقادات التي وجهت لها جاءت بسبب أنها امرأة ليس أكثر، ولو كانت بشارب لم تكن هذه الموجة ضدها انطلقت.

وأرادت بدور البراهيم من جانبها أن تثبت موقفها، فظهرت على متابعيها بفلتر فأطلت بوجه به شارب ولحية خفيفة، وأخذت تتحدث للجمهور بأنها لو كانت رجلاً لما وقع عليها هذا الهجوم.

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وكانت بدور البراهيم أحدثت موجة غضب بعد نشرها فيديو من حوض الاستحمام مملوء برغوة الصابون، ورغم أن جسمها أو حتى وجهها لم يظهرا في المقطع المنشور، إلا أن الاتهامات نالت منها بأنها تتعمد إثارة الجدل بنشر هذا الفيديو الذي لا داعي له من الأساس.

وكان فيديو وإعلان بدور البراهيم عن زيت المساج من بين الفيديوهات المثيرة للجدل، وقد لاقت نقدًا كبيرًا على ما نشرت، إلا انّها وصفت من انتقدوها بالمتخلفين، ولم توجد لهم اي مبرر بما أقدموا عليه.

وفي وقت سابق، كانت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قد أثارت حالةً من البلبلة بين متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدّثت فيه عن جمالها، فوُجِّهت لها الاتهامات بالغرور والكبرياء وفقاً لفوشيا.