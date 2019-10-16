من هو مصلح العلياني الذي أثار جدلا واسعا في السعودية

استضافت قناة الجزيرة قيادي من "جبهة النصرة"، يدعى مصلح العلياني ، ويلقب بأبي خالد الجزراوي، لينتقد فعاليات هيئة الترفيه في مدينة جدة السعودية، والتي يرأسها تركي آل الشيخ.

وظهر مصلح العلياني مرتدياً لباس الإحرام على القناة الاخبارية، ليهاجم المملكة، وهو يعيش في سوريا ، ويعتبر على قوائم المطلوبين في المملكة.

وأذاعت الجزيرة البرنامج اليوتيوبي عبر شاشتها، منتقداً فيه هيئة الترفيه في السعودية، وهو في مظهر أداء الحج الافتراضي من مدينة إدلب السورية.

ونفى العلياني أن يكون قد انضم في يوم إلى تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة، ومبرراً تأييده الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم "الدولة" أنه كان قبل الفتنة، و(المقصود بالفتنة هنا هو خلاف زعيم القاعدة أيمن الظواهري مع أبوبكر البغدادي على أحقية الإمارة واشتعال المواجهات بين الفريقين فيما بعد).