أمر ملكي بترقية ” العنزي ” إلى رتبة رائد

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. صدر الأمر الملكي الكريم ، بترقية عمر فهد عايش الطيار العنزي أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني إلى رتبة “رائد”. وتلقَّى “العنزي” تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.





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