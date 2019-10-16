العايد: «الإقامة المميزة» تستقبل آلاف الطلبات من مواطني 50 دولة

أكَّد الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر سليمان العايد، أن المركز استقبل آلاف الطلبات منذ اليوم الأول، الذي أعلن فيه استقبال طلبات الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية.

وأشار العايد، في تصريحات صحفية، إلى أن المتقدمين تنوعوا ما بين أطباء ومهندسين ومستثمرين وباحثين عن الاستقرار، موضحًا أن الإقامة المميزة لا تخول لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وصرح العايد، بأنه منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات، التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة.

وأضاف: تلقينا طلبات من 50 دولة تقريبًا يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته، وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة.

وأوضح العايد، أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها مزايا عدة من ناحية الاستثمار والعمل والتنقل؛ دون الحاجة إلى وجود كفيل وفقًا للوائح والشروط الموضحة في النظام، كما أنه لا يشترط فترة إلزامية للبقاء في داخل المملكة لحاملي الإقامة المميزة.

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وفي وقت سابق، أعلن مركز الإقامة المميزة بدء استقبال طلبات التقديم للحصول على الإقامة المميزة في السعودية، عبر المنصة الإلكترونية على الرابط.

وأكَّد مركز الإقامة المميزة، أن هناك ثلاث خطوات رئيسية للتقديم على الإقامة المميزة السعودية، وهي: تعبئة النموذج، ومعالجة الطلب، ومنح الإقامة.

وأوضح الموقع الإلكتروني لمركز الإقامة مميزات الإقامة المميزة، وهي: «تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك العقارات السكنية، والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، وحرية الخروج والعودة للمملكة ذاتيًا، واستخدام ممرات المطارات المخصصة للسعوديين، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن شروط التقدم إليها تتمثل في: تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا تقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وخلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، ولا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

كما اشترط أن تكون إقامة المتقدم نظامية، في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.