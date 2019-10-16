مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 لشهر ربيع الأول وموعد صرفها وشروط الاستحقاق اللازمة

هناك الكثير من المواطنون بالمملكة العربية السعودية يودون التعرف على موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 لشهر ربيع الأول، حيث أنه يعتبر من أهم البرامج الموجودة في الضمان الإجتماعي بالسعودية حيث أنها تساهم في مساعدة الأسرة التي تحتاج للدعم المادي سوف نتعرف على الموعد النهائي الخاص بصرف المساعدة المقطوعة.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 لشهر ربيع الأول

يبحث الكثير عن الناس عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ولذلك قمنا بتوفير الموعد حيث أن الموعد يكون في الغالب اليوم العاشر من الشهر وقد يتأخر يوم أو يتقدم حسب الإجازات التي قد تحدث فجأة وسوف يتم صرف المساعدة يوم 10 من نوفمبر المقبل.

أهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعملها حتى تساعد الأسر المحتاجة من أجل العيش بكرامة حيث أن الحكومة السعودية لا تدخر أي سبيل لمساعدة المحتاجين فيتم العمل على مساعدة الفقراء لإستكمال تعليم الأبناء وتقيم الطعام والشراب والملبس لكل محتاج، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها:

ألا يحصل المتقدم على معاش أو ضمان أخر غير المساعدة المقطوعة.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن خمسة وثلاثون سنة كاملة أو أكثر ولا يقبل الأقل.

أن يكون الشخص غير مالك لأي سجلات تجارية.

ألا يكون لديه وظيفة كبيرة يتقاضى منها مبلغ مالي كبير.

أن يكون الشخص من الأسر التي تحتاج الدعم.

الفئات المستحقة المساعدة المقطوعة