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شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء إقبالاً كبيرًا وسط حضور مُلاك الصقور من مختلف المناطق والمحافظات. وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول؛ إذ يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد. ووصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال لـ"شاهين قرناسة وافية بحرية" بوصفها أعلى سعر في مزاد حفر الباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
من جانب آخر، تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير.
"شاهين قرناسة وافية بحرية" تحصد 82.000 ريال في حفر الباطن
شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء إقبالاً كبيرًا وسط حضور مُلاك الصقور من مختلف المناطق والمحافظات. وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول؛ إذ يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد. ووصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال لـ"شاهين قرناسة وافية بحرية" بوصفها أعلى سعر في مزاد حفر الباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
من جانب آخر، تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير.
16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:39 AM
في أول مزاد بعد تطويره
شهد مزاد الصقور بمحافظة حفر الباطن الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء إقبالاً كبيرًا وسط حضور مُلاك الصقور من مختلف المناطق والمحافظات. وتفاوتت قيمة المزايدات بحسب النوع والوزن والطول؛ إذ يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد. ووصلت المزايدات لمبلغ 82 ألف ريال لـ"شاهين قرناسة وافية بحرية" بوصفها أعلى سعر في مزاد حفر الباطن في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
من جانب آخر، تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، الأحد الماضي موقع المزاد بعد التطوير.
، "شاهين قرناسة وافية بحرية" تحصد 82.000 ريال في حفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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