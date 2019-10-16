موعد صرف المساعدة المقطوعة بعد الإعلان عن المطالبات الأخيرة وتصريحات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تزايدت المطالبات بالفترة الأخيرة حول المساعدة المقطوعة حيث أنها تعتبر من أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية لتساعد الاسرة المحتاجة فيتم العمل على توفير الخدمة من خلال شروط وانظمة معينة يتم العمل على متابعتها من خلال الوزارة حيث يتم تنظيمها حسب شروط معينة ويتم البحث عن الموعد الخاص بصرفها لهذا الشهر.

الموعد الخاص بصرف المساعدة المقطوعة للشهر الحالي

ينتظر الجميع الموعد الخاص بصرف المساعدة المقطوعة حيث أنها من البرامج المساعدة التي اقرتها وزارة العمل والتنمية الغجتماعية والتي كان من المقرر صرفها كل شهر ميلادي في اليوم العاشر ولكن تأخر صرفها هذه المرة مما جعل الموطنون المستفيدون منها بالسؤال عن الموعد ولكن الحكومة لم تعلن بعد عن الموعد الخاص بالصرف.

الأشخاص المستحقون لمقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الأشخاص هم من يستيطعون الحصول على مقطوعة الضمان حسب الضوابط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية فالأسر التي تستحق المساعدة المقطوعة هي الأسر التي لديها فرد مسجون، الأسرة التي لها عائل غير موجود ومتغيب عنها، الشخص الذي يعاني من عجز كلي أو جزئيس ولا يستطيع العمل، العائلة التي لديها مطلقة أو أرملة أو أيتام، الأسرة التي لها دخل غير كافي لا يمكنه أن يضمن حياة كريمة.

شروط التقديم على مقطوعة الضمان

أن تكون شخص تعدى الخمسة وثلاثون عام وأكثر، أن لا يتوفر لديك سجل تجاري، ألا يكون لديك عمل به دخل ثابت وكبير، أن تكون تابع لأسرة لها دخل غير كبير ثم تقدم البيانات للتأكد منها ومن ثم الإستعلام عن قبولك من عدمه ومن ثم سيتم نزول راتبك.