السعودية اليوم / مقتل 22 شخصًا على الأقل بانهيار أرضي في أثيوبيا



أديس أبابا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم في انهيار أرضي بمنطقة كونتا جنوب أثيوبيا.

ونقلت القناة الحكومية عن مكتب رئيس الإقليم قوله إن المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة، محذرًا من أن استمرار هطول الأمطار الشديدة قد يتسبب في حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

ويُعد الوقت الحالي موسم الأمطار في جنوب أثيوبيا ودول أخرى في المنطقة.

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