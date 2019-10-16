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العمل تشتبه في قضية تاجر بالأشخاص وتحيل شكوى وافد إلى الشرطة
تم إجباره على أداءِ مهام غير متفق عليها وتسديد سندات مالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شكوى عامل وافد إلى شرطة منطقة الرياض، بعد الاشتباه في كونها تنطوي على جريمة اتجار بالأشخاص.
وشكا العامل وزارة العمل من إجباره على أداءِ مهام غير متفق عليها وتسديد سندات مالية أجبر على التوقيع عليها، والتبليغ عنه على أنه متغيب عن العمل، بالإضافة إلى حجز جواز سفره.
وقالت العمل: إن هذه التصرفات تُصنف اتجارًا بالأشخاص حسب النظام، وستتولى الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات تجاه صاحب العمل تمهيدًا لمحاكمته.
وبحسب الأنظمة، يعاقب نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بالسجن ما لا يقل عن 10 أعوام أو غرامة مليون ريال كل من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة مصنفة تحت هذه النظام.
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