إصابات وإعاقة مرورية بعد اصطدام شاحنتين في الطائف

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الطائف

باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم على طريق الطائف- الرياض باتجاه الطائف، تسبب في إعاقة مرورية.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أنه وقع حادث اصطدام بين شاحنتين على الطريق؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق، ونتج عنه عدد من الإصابات.

ولفت المركز إلى أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.