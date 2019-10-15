- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم برنامج تدريبي عن آثار التقنية على سلوكيات المجتمع في الأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برنامج تدريبي عن آثار التقنية على سلوكيات المجتمع في الأفلاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجًا تدريبيًا عن آثار استخدام التقنية على سلوكيات المجتمع، حضرته أكثر من 20 متدربة ما بين سيدة وفتاة.
وتحدثت في البرنامج المدربة مزن الردعان بمحاور عدة، منها تبيان الاستخدام الأمثل للتقنية وتأثيراتها على المجتمع بكافة أفراده وفئاته، وسلبيات التقنية وأثرها في تقليل التواصل الفعلي بين الأفراد، حيث حذرت من انتشار مواد تَعرِض العنف بين الأفراد في المجتمعات يتأثر بها الصغار بشكل كبير إلى جانب تأثرهم بالمسلسلات الكرتونية التي تعرض العنف بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
وانتقلت الردعان في حديثها إلى الآثار الإيجابية للتقنية على المجتمع، ومنها تسهيل الحياة اليومية للأفراد وتقريب الشعوب واختصار المسافات بينهم والمساعدة على تطوير ثقافة الأفراد وتوسيع مداركهم وتطوير قدراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تدريبي عن آثار التقنية على سلوكيات المجتمع في الأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.