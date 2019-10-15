، أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، لرجل الأعمال حمود جزّاع الرضيمان، مشاركته المجتمعية, بعد تكفله برعاية مئة يتيم ويتيمة من أبناء المنطقة، سنويًا، عنه ووالديه.
من جهته أعرب "الرضيمان "عن شكره لأمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهما على كل ما يعود بالفائدة للمنطقة وأبنائها، وتحفيزهما لرجال الأعمال على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.أمير حائل حائل
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 06:39 PM
ثمّن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، لرجل الأعمال حمود جزّاع الرضيمان، مشاركته المجتمعية, بعد تكفله برعاية مئة يتيم ويتيمة من أبناء المنطقة، سنويًا، عنه ووالديه.
من جهته أعرب "الرضيمان "عن شكره لأمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهما على كل ما يعود بالفائدة للمنطقة وأبنائها، وتحفيزهما لرجال الأعمال على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.
، أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.