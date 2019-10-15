بوتين يغادر السعودية إلى الإمارات اليوم

يغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية يبحث خلالها آفاق التعاون المشترك والتعاون الإقتصادي.

وسيناقش الجانبان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال حزيران/يونيو 2018. بحسب "العربية نت".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأنه "خلال المفاوضات مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، من المزمع مناقشة قضايا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار"، إضافة إلى "تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة".

وأوضح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن المباحثات ستتناول "سبل التسوية في سوريا وليبيا واليمن، ومكافحة الإرهاب والوضع العام في منطقة الخليج". بحسب "روسيا اليوم".

وأشار أوشاكوف إلى أنه ستكون لقضايا التعاون التجاري والاقتصادي "مكانة محورية" في المحادثات الروسية الإماراتية، مضيفا أنه من المقرر التوقيع على عدد من الوثائق في ختام الزيارة.

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ويتضمن برنامج الزيارة حضور بوتين وبن زايد لقاء مع ممثلي دوائر الأعمال في روسيا والإمارات.

وكان بوتين قد زار السعودية، الاثنين، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض.

وشهد خادم الحرمين والرئيس الروسي فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا، بحضور صاحب الأمير محمد بن سلمان.

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا. في حين شدد الرئيس الروسي على دور السعودية المحوري، قائلاً إنها تلعب دوراً مؤثراً إقليميا، ومحورياً في مجموعة العشرين، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.