بالصور: ولي العهد يصطحب الرئيس الروسي بوتين إلى الحي التاريخي نواة تأسيس الدولة السعودية الأولى

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية؛ المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي في “اليونيسكو”. يذكر أن حي الطريف التاريخي نواة تأسيس الدولة السعودية الأولى ، حيث تجوّل الرئيس الروسي بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.

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