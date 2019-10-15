إطلاق مهرجان «ثقافات من روسيا» في الرياض

دشنت وزارة الثقافة مساء أمس الاثنين فعاليات «ثقافات من روسيا» في مركز الملك فهد الثقافي تزامنا مع زيارة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الفعاليات متاحة للجميع شريطة التسجيل المسبق بموقعها الإلكتروني، مبينة أنه تقام على مدار 30 يومًا بدءًا من تاريخ الافتتاح، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيدًا لعمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المعرض لوحة «ميموزا أوف باسيرباي» للفنان ماريو كلينغيمان، وعمل «انستوليشن تايم» للفنان قسطنطين نوفوسيولوف الحائز على جائزة نوبل الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يُعبّر عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين، ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.

كما يضم المعرض جناحا مخصصا لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي فاسيلي كاندينسكي المتوفى عام 1944م، ويظهر فيه تفاصيل باهرة لأعمال سائدة في وقته، مثل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل .

هذا وللسينما الروسية حضور كبير خلال المناسبة الحالية، حيث تم اختيارها على أساس أهميتها الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم «المرآة» للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي الذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية، كما سيُعرض الفيلم القصير الحائز على الأوسكار «الشيخ والبحر» للمخرج ألكسندر بيتروف، وفيلم «ستالينجراد» الذي يُعدّ من أنجح الأفلام الروسية الحديثة وقد أنتج عام 2013م.