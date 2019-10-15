السعودية اليوم / البريد السعودي ينال الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

حصلت مؤسسة البريد السعودي على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 من شركة (المصادر للتفتيش- آر آي سي RICI ) العالمية، الذي يعد أفضل إطار للإدارة وتستخدمه مئات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم لتحسين أدائها، ومقابلة توقعات العملاء والعمل بأساليب تضمن تقليل كلفة الحفاظ على قدراتها التنافسية، واتباع نهج عملي لتحسين الجودة.

وتسلم معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبا نمى شهادة الاعتماد، اليوم، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة آر آي سي، السيد أديل، بحضور مدير عمليات التدريب والاعتماد بالشركة خاور زبير.

وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي أن حصول المؤسسة على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 يأتي في إطار جهودها لتطوير الأداء في مختلف إداراتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها، مشيرا إلى أن استراتيجية الجودة في مؤسسة البريد السعودي تعتمد على تحسين وتطوير الأعمال التي تقوم بها والالتزام التام برضا العملاء، من خلال تصميم وتقديم خدمات ذات جودة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأوضح أنه نتيجة لتطبيق تلك الاستراتيجية، حصل البريد السعودي على الاعتماد الدولي لنظام الجودة 9001:2015 ISO، والذي يعتبر أساس النجاح في تطبيق معايير الجودة التي ستساعده في خدمة عملائه على أكمل وجه.

وبين أن المؤسسة اختارت شركة "المصادر للتفتيش" لمنحها هذا الاعتماد لما تتمتع به الشركة من خبرة طويلة في هذا المجال والثقة الكبيرة التي توليها إياها كبرى الشركات والمؤسسات حول العالم.

وأكد معاليه أن حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الدولي يأتي في إطار سعيها لرفع حصتها في السوق

وأضاف أن الاعتماد يُظهر التزام المؤسسة بتوفير مستوى عالٍ من رضا العملاء، ويؤكد وجود نظام فعال لإدارة الجودة ويعزز سمعة المؤسسة ويمكنها من مواجهة المنافسين.

وكانت مؤسسة البريد السعودي قد حصلت على الشهادة الدولية لنظام الجودة لتطبيق معايير الجودة (الإصدار القديم 2008) في عام 2010، وبعد استيفائها للمعايير الجديدة حصلت من شركة ( المصادر للتفتيش- آر آي سي RICI ) على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015.

// انتهى //

12:43ت م

0067



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسحصلت مؤسسة البريد السعودي على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 من شركة (المصادر للتفتيش- آر آي سي RICI ) العالمية، الذي يعد أفضل إطار للإدارة وتستخدمه مئات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم لتحسين أدائها، ومقابلة توقعات العملاء والعمل بأساليب تضمن تقليل كلفة الحفاظ على قدراتها التنافسية، واتباع نهج عملي لتحسين الجودة.وتسلم معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبا نمى شهادة الاعتماد، اليوم، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة آر آي سي، السيد أديل، بحضور مدير عمليات التدريب والاعتماد بالشركة خاور زبير.وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي أن حصول المؤسسة على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 يأتي في إطار جهودها لتطوير الأداء في مختلف إداراتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها، مشيرا إلى أن استراتيجية الجودة في مؤسسة البريد السعودي تعتمد على تحسين وتطوير الأعمال التي تقوم بها والالتزام التام برضا العملاء، من خلال تصميم وتقديم خدمات ذات جودة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.وأوضح أنه نتيجة لتطبيق تلك الاستراتيجية، حصل البريد السعودي على الاعتماد الدولي لنظام الجودة 9001:2015 ISO، والذي يعتبر أساس النجاح في تطبيق معايير الجودة التي ستساعده في خدمة عملائه على أكمل وجه.وبين أن المؤسسة اختارت شركة "المصادر للتفتيش" لمنحها هذا الاعتماد لما تتمتع به الشركة من خبرة طويلة في هذا المجال والثقة الكبيرة التي توليها إياها كبرى الشركات والمؤسسات حول العالم.وأكد معاليه أن حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الدولي يأتي في إطار سعيها لرفع حصتها في السوق السعودية ، ضمن خططها الاستراتيجية التي تتضمن العمل على تطوير المنصات وتقديم الخدمات البريدية غير التقليدية مع التركيز على الخدمات اللوجستية التي هي مستقبل البريد، وزيادة فعالية الخدمات الالكترونية الحكومية والتجارية.وأضاف أن الاعتماد يُظهر التزام المؤسسة بتوفير مستوى عالٍ من رضا العملاء، ويؤكد وجود نظام فعال لإدارة الجودة ويعزز سمعة المؤسسة ويمكنها من مواجهة المنافسين.وكانت مؤسسة البريد السعودي قد حصلت على الشهادة الدولية لنظام الجودة لتطبيق معايير الجودة (الإصدار القديم 2008) في عام 2010، وبعد استيفائها للمعايير الجديدة حصلت من شركة ( المصادر للتفتيش- آر آي سي RICI ) على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015.// انتهى //12:43ت م0067

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البريد السعودي ينال الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.