

إسلام آباد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

لقي جنديان باكستانيا مصرعهما جراء انفجار وقع في مقاطعة "شمال وزيرستان" القبلية بشمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة الطريق في "مير علي" كبرى مدن "شمال وزيرستان" المحاذية للحدود مع أفغانستان، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة لقوات الأمن بالقرب منها ما أدى إلى مقتل جنديين كانا يستقلانها.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

// انتهى //

11:58ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل جنديين اثنين بانفجار شمال غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.