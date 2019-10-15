

الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

11:49ت م

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الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //11:49ت م0053

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ فخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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