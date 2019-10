يتوفّر الآن إصدار مُبكر للعبة Sky: Children of the Light المنتظرة على أندرويد

︎ :



.

Sky: Children of the Light والقادمة من فريق العمل Thatgamecompany، وهو الفريق نفسه خلف باقة واسعة من الألعاب التي نالت استحسان الجميع مثل Journey و Flower و Flow. وفي محطة سابقة لنا، أشرنا عليكم بأن لعبة Sky: Children of the Light أصبحت متاحة بشكل رسمي على نظام تشغيل iOS، كذلك تم إتاحتها للتسجيل المُسبق على نظام أندرويد.

واليوم، تم إتاحة الإصدار التجريبي الأوّل للعبة المذكورة على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد، بالتالي، تُعدّ هذه النسخة نسخة الوصول المُبكر وليس لها علاقة بالإصدار الرسمي الذي سيأتي قريبًا في وقت لاحق.

بمعنى آخر، في حالة إطلاق الإصدار الرسمي من اللعبة على متجر جوجل بلاي، يمكنك إزالة هذا الإصدار من هاتفك.

على أي حال، فيما يخص لعبة Sky: Children of the Light، فهي شبيهة نوعًا ما باللعبة الأخرى Journey.

حيث يقوم اللاعب باستكشاف عالم جميل في محاولة لاكتشاف قصة يتم سردها من خلال لعبة تأملية تعتمد على اللغز.

Advertisements

وعلى عكس لعبة Journey، فإن لعبة Sky الجديدة تم تصميمها للتركيز بشكل أكبر على جمالية تعدد اللاعبين.

حيث مع هذه اللعبة يُمكن للاعبين التعاون بسهولة مع الأصدقاء والغرباء للسفر عبر العالم مع حل العديد من ألغاز اللعبة. كما وأن كل لاعب سيكون حرًا في رحلة عبر عالم ثلاثي الأبعاد.

وطبعًا هناك الدعم للعب المُفرد، ولكن المتعة حاضرة تعاون الأصدقاء، كون أن هناك مجموعة أسرار خفية يجب اكتشافها معًا.

أما فيما يخص تسعيرة اللعبة على نظام أندرويد، فليس هناك أي كلمة أو تصريح من الشركة المطورة حول هذا الشأن.

ولكن بالنظر إلى إصدار اللعبة من على نظام تشغيل iOS، فنجدها متاحة للتحميل مجّانًا، مع تضمينها لعمليات شراء داخلية كثيرة والتي تصل إلى 50$ في بعض الأحيان.

أخيرًا، أجدر بالإشارة أن هذا الإصدار ليس متاح بشكل عام للجميع، لذلك أنت وحظك في دعمها لمنطقتك ولهاتفك أيضًا.