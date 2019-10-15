، 103 حرائق اندلعت خلال ساعات .. ماذا يحدث في لبنان؟ ،

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تسبّبت موجة الحر التي تضرب لبنان في الساعات الماضية في اندلاع سلسلة حرائق، أمس الإثنين، بمناطق عدة ولاسيما الجبلية.
ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية"، فإن طوّافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدّد بسرعة هائلة بسبب الرياح.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار؛ أن هناك نحو 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، يعمل على إخمادها نحو 200 آلية من الدفاع المدني.
ويقول الدفاع المدني إن 4 من رجاله أصيبوا خلال محاولتهم إخماد الحرائق.
وتشير المعطيات إلى أن أكبر الحرائق اندلعت في بلدة المشرف بجبل لبنان، وأتت على مساحات هائلة من المناطق الحرجية.
ورغم مساعي السيطرة عليها، تجدّدت الحرائق أكثر من مرة، مما استدعى توجّه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات.
وطلب المسؤولون اللبنانيون من قبرص طوّافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علماً بأن لبنان اشترى سابقاً طوّافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حالياً بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.
وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة، الثلاثاء، وقالت في بيان إنه "بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظاً على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء.. نتمنى للجميع الصحة والسلامة".حريق لبنان
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:46 AM
طوّافات الجيش والعشرات من سيارات الدفاع المدني تتعامل103 حرائق اندلعت خلال ساعات .. ماذا يحدث في لبنان؟
تسبّبت موجة الحر التي تضرب لبنان في الساعات الماضية في اندلاع سلسلة حرائق، أمس الإثنين، بمناطق عدة ولاسيما الجبلية.
ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية"، فإن طوّافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدّد بسرعة هائلة بسبب الرياح.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار؛ أن هناك نحو 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، يعمل على إخمادها نحو 200 آلية من الدفاع المدني.
ويقول الدفاع المدني إن 4 من رجاله أصيبوا خلال محاولتهم إخماد الحرائق.
وتشير المعطيات إلى أن أكبر الحرائق اندلعت في بلدة المشرف بجبل لبنان، وأتت على مساحات هائلة من المناطق الحرجية.
ورغم مساعي السيطرة عليها، تجدّدت الحرائق أكثر من مرة، مما استدعى توجّه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات.
وطلب المسؤولون اللبنانيون من قبرص طوّافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علماً بأن لبنان اشترى سابقاً طوّافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حالياً بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.
وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة، الثلاثاء، وقالت في بيان إنه "بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظاً على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء.. نتمنى للجميع الصحة والسلامة".
، 103 حرائق اندلعت خلال ساعات .. ماذا يحدث في لبنان؟ ،
المصدر : الخليج 365
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