رياضي / تصفيات كأس أوروبا 2020: أوكرانيا تتأهل بفوزها على البرتغال



كييف 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020 بفوز صعب على البرتغال بنتيجة 2-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية.

والتحقت أوكرانيا بمنتخبات بلجيكا، إيطاليا، روسيا وبولندا التي ضمنت تأهلها في الأيام الماضية، لتبلغ نهائيات البطولة القارية للمرة الثالثة، رافعة رصيدها إلى 19 نقطة من سبع مباريات في صدارة المجموعة أمام البرتغال الثانية 11 نقطة من ست مباريات، التي باتت مهددة بخسارة مركزها بعد أن تفوقت صربيا على مضيفتها ليتوانيا 2-1 اليوم ورافعة رصيدها إلى 10 نقاط من ست مباريات في المركز الثالث، علمًا أن أول منتخبين يتأهلان عن المجموعات البالغ عددها 10.

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