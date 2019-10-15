شكرا لقرائتكم مبيعات الصقور تتجاوز 5 ملايين ريال منذ انطلاق معرض الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-15 مبيعات الصقور تتجاوز 5 ملايين ريال منذ انطلاق معرض الصيد متابعات الخليج 365 - واس تجاوزت مبيعات الصقور ٥ ملايين ريال مع نهاية أمس الاثنين، رابع أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجلت المبيعات في الأيام الماضية أكثر من أربعة ملايين ريال ، فيما تجاوزت في يومها الرابع المليون و١٨٠ ألف ريال لتتخطى حاجز ٥ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال يومها المتبقي من المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.







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