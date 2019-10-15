، ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوبات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيُصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، حسب قناة العربية.
وتفصيلاً، قال ترامب في بيان، نشره على حسابه على تويتر: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع تركيا بمئة مليار دولار. أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".
وشدد ترامب على أن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا".
وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد داعش في سوريا". مطالبًا أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.
وحمَّل الرئيس الأمريكي تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" في السجون شمال شرق سوريا.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا سوريا داعش
ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-15
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيُصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، حسب قناة العربية.
وتفصيلاً، قال ترامب في بيان، نشره على حسابه على تويتر: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع تركيا بمئة مليار دولار. أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".
وشدد ترامب على أن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا".
وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد داعش في سوريا". مطالبًا أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.
وحمَّل الرئيس الأمريكي تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" في السجون شمال شرق سوريا.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:15 AM
قال: سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة بـ100 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيُصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، حسب قناة العربية.
وتفصيلاً، قال ترامب في بيان، نشره على حسابه على تويتر: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع تركيا بمئة مليار دولار. أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".
وشدد ترامب على أن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا".
وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد داعش في سوريا". مطالبًا أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.
وحمَّل الرئيس الأمريكي تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" في السجون شمال شرق سوريا.
، ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوبات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.