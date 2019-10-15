«التعليم» ترصد مرئيات معلميها حول آلية النقل الخارجي

رصدت وزارة التعليم مرئيات عدد من المعلمين والمعلمات حول آلية النقل الخارجي.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إنها عقدت في سبيل ذلك، عددًا من ورش العمل المتخصصة في هذا الشأن، وشارك بها المعنيون؛ للاستماع لمقترحاتهم، والأفكار التطويرية التي يطرحونها.

وتابعت الوزارة، أن هذه الورش تأتي رغبة في إطلاع المعلمين والمعلمات على آلية عمل حركة النقل، وإشراكهم في الحلول الملائمة للحركة؛ حيث تناولت ورش العمل آليتها المناسبة، وعناصر المفاضلة وضوابطها، وفترة إجراء الحركة، وتخصيصها حالات محددة.