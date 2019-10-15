خادم الحرمين الشريفين يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب الشقيق، وانتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية.

وقد عبَر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعًا إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

بدوره، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا الحرص على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.