حريق ضخم في مطار بألمانيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

اندلع حريق كبير في مبنى لركن السيارات في مطار مونستر أوسنابروك غربي ألمانيا، مساء اليوم الاثنين، وقد شب الحريق فيما يتراوح بين 40 إلى 50 سيارة في المبنى.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إنه لا يوجد مصابون حتى الآن، ومن المرجح أن تتواصل أعمال الإطفاء طوال الليل.

وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحادث وضمت نحو 260 فردا، وأضاف المتحدث أن هناك سحابة كثيفة من الدخان.

من جانبه، قال اندرياس هايمان، المتحدث باسم المطار إن حركة الطيران لم تتأثر بفعل الحريق.