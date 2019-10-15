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رصدت وزارة التعليم مرئيات عددٍ من المعلمين والمعلمات حول آلية النقل الخارجي، وعقدت في ضوء ذلك مجموعة من ورش العمل المتخصصة، شارك بها المعنيون؛ للاستماع لمقترحاتهم والأفكار التطويرية التي يطرحونها.
وتأتي تلك الورش رغبة من الوزارة في إطلاع المعلمين والمعلمات على آلية عمل حركة النقل، وإشراكهم في الحلول الملائمة للحركة.
وتناولت الورش آلية حركة النقل، وعناصر مفاضلة الحركة وضوابطها، وفترة إجراء الحركة، وتخصيص الحركة لحالات محددة، كذلك العدول عنها.
يُشار إلى أن النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الماضي 1440، بلغت (19.73) في المائة. كما بلغت نسبة المنقولين منهم على الرغبة الأولى 60.84، وعلى الرغبة الثانية 6.36، وعلى الرغبة الثالثة 3.75، ونسبة المنقولين منهم على بقية الرغبات 29.05، ولمّ الشمل 8.5.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 12:15 AM
رصدت مرئيات عدد منهم وأطلعتهم على الآلية
رصدت وزارة التعليم مرئيات عددٍ من المعلمين والمعلمات حول آلية النقل الخارجي، وعقدت في ضوء ذلك مجموعة من ورش العمل المتخصصة، شارك بها المعنيون؛ للاستماع لمقترحاتهم والأفكار التطويرية التي يطرحونها.
وتأتي تلك الورش رغبة من الوزارة في إطلاع المعلمين والمعلمات على آلية عمل حركة النقل، وإشراكهم في الحلول الملائمة للحركة.
وتناولت الورش آلية حركة النقل، وعناصر مفاضلة الحركة وضوابطها، وفترة إجراء الحركة، وتخصيص الحركة لحالات محددة، كذلك العدول عنها.
يُشار إلى أن النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الماضي 1440، بلغت (19.73) في المائة. كما بلغت نسبة المنقولين منهم على الرغبة الأولى 60.84، وعلى الرغبة الثانية 6.36، وعلى الرغبة الثالثة 3.75، ونسبة المنقولين منهم على بقية الرغبات 29.05، ولمّ الشمل 8.5.
، "التعليم" تشرك المعلمين في الحلول الملائمة لحركة النقل الخارجي ،
المصدر : الخليج 365
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