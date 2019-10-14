السعودية اليوم / تعليم جازان يحتفي بالطالبة الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي للتفوق الدراسي



جيزان 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم بالطالبة حنين بنت محمد صميلي الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي في التفوق الدراسي وتمثيل الطالبات المتفوقات في الحفل الذي سيقام في دولة الكويت .

ونقلت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم في الحفل الذي أقيم بمجمع ديحمة للبنات تهاني المدير العام للتعليم بالمنطقة للطالبة ولأسرتها وللمدرسة ولجميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم وجميع أبناء وبنات المنطقة ، معبرة عن سعادتها بفوز الطالبة التي تشكل نموذجاً لجميع الطالبات.

من جانبها قدمت مديرة عام إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم موضي المقيطيب في اتصال مباشر خلال الحفل التهاني والتبريكات للطالبة وأسرتها ولمنطقة جازان، مؤكدة أن وزارة التعليم تفخر بهذا المنجز ، مشيدة بالجهود التي تقدمها إدارة تعليم جازان للطلاب والطالبات في الحد الجنوبي وفي جميع محافظات المنطقة ، ومقدمة الشكر والتقدير للمدرسة وإدارة التوجيه والإرشاد " بنات " .

// انتهى //

23:53ت م

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