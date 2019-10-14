محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي. يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا. القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-14 أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي. يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا. Advertisements 14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 10:23 PM أعلنت القنوات الرياضية السعودية نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب فلسطين عصر الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وسيبدأ النقل عبر استديو تحليلي عند الـ3:15 عصرًا بقيادة المذيع‫ فهد المساعد⁩ ويرافقه في التحليل خالد الشنيف وصالح الداوود وفي التعليق عبدلله الحربي. يُذكر أن المباراة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا. ، القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنوات الرياضية تنقل مواجهة الأخضر وفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.