بالصور.. رئيس ديوان المظالم يلتقي لجنة الدعوة بإفريقيا

التقى رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الإثنين، رئيس لجنة الدعوة بإفريقيا، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، يرافقه وفد اللجنة الذي ضمّ قضاة من دول إفريقية متعددة، وذلك في زيارة تعريفية بالديوان واختصاصاته والاطلاع على دور القضاء الإداري بالمملكة.

وفي مستهلّ الزيارة، رحب رئيس ديوان المظالم بالأمير الدكتور بندر بن سلمان، والوفد المرافق له، مقدمًا له الشكر على جهوده المتواصلة في تكريس الأعمال التي من شأنها خدمة الدعوة، والعناية بها، منذ ترؤسه للجنة لأكثر من ثلاثة عقود، وإشرافه على مهامها في تعزيز التواصل الفعّال بين المسلمين من شتى البقاع والقارات، وخاصة في إفريقيا، لما لها من روابط أخوية وإسلامية عميقة.

وأضاف رئيس ديوان المظالم، أن ديوان المظالم يشرُف اليوم بزيارة القضاة من دول إفريقيا، شارحًا لهم عن القضاء الإداري بالمملكة، واستناده إلى الشريعة الإسلامية، وارتباط الديوان بالملك مباشرة، إذ يعد جهة قضاء إداري مستقل، مبينًا أن قضاة الديوان يطبقون أحكام الشريعة وفق الأنظمة المرعية، بما لا يخالف منهج الكتاب والسنة.

وأشاد رئيس ديوان المظالم ، بالدعم السخي غير المحدود الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

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بعد ذلك جرى تقديم عرض مرئي لخطة ديوان المظالم 2020، التي تضمّنت شرحًا لأهدافه، وعرضًا آخر لنظام معين الإلكتروني الذي يُعنى بقيد الدعاوى إلكترونيًا منذ بدايتها وحتى أرشفتها، وفق منظومة تقنية متطورة ومتكاملة سهلت الأعمال القضائية على القضاة والمترافعين، ثم أتيحت الفرصة للوفد القضائي بطرح أسئلتهم على رئيس ديوان المظالم.

وفي ختام الزيارة، أهدى رئيس ديوان المظالم مدونة قضائية من إصدارات الديوان لرئيس اللجنة.

يذكر أن الوفد زار -في وقت سابق- المحكمة الإدارية بالرياض، والتقى برئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن سعد السبر، حيث قدم لهم شرحًا تعريفيًّا عامًّا عن المحكمة واختصاصاتها، تلاه جولة في إدارة الدعاوى، وأخرى في قاعات الجلسات للتعرف على كيفية انعقاد الجلسات، والاطلاع على مجريات العمل فيها، ومسار عملية التقاضي من بدايتها وحتى نهايتها.