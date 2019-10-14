طرح تذاكر نزال الدرعية التاريخي للملاكمة لنهائي بطولة العالم للوزن…

ضمن فعاليات موسم الدرعية، من المقرر إقامة نهائي بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، والذي يجمع الملاكمين أنثوني جوشوا ومنافسه أندي رويز جونيور، وذلك يوم الـ7 من ديسمبر2019 المقبل، على حلبة “ميدان الدرعية “، الذي يتشع لنحو 15 ألف متفرج، فقد أعلنت اللجنة المنظمة لـ نزال الدرعية التاريخي عن طرح تذاكر نزال الدرعية للملاكمة لنهائي بطولة العالم للوزن الثقيل، مساء اليوم الأحد وبدء الحجز إلكترونيًا في تمام الساعة الـ9:00 مساءًا بتوقيت السعودية عبر الموقع الإلكتروني نزال الدرعية التاريخي

نزال الدرعية التاريخي للملاكمة

لأول مرة بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة في السعودية

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن نزال الدرعية: “لقد لمسنا الأثر الذي حققته رياضة الملاكمة بعد تنظيمنا لبطولة سلسلة الملاكمة العالمية في العام الماضي، والآن باستضافتنا لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل لأول مرة في الشرق الأوسط، فنحن نرفع سقف التشويق لمستوى أعلى، فالعالم بأكمله ينتظر هذا الحدث، ونحن على ثقة تامة أن الدرعية ستقدّم للعالم حدثًا عالمي التنظيم” .

ومن جهته رئيس مجلس إدارة شركة (SCEE)، الأمير خالد بن عبد العزيز ، أشار إلى أنه سوف تكون استضافة بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، لحظة تاريخية، وياتي ذلك ضمن توجه المملكة بقيادة الحكومة الرشيدة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا لمختلف الرياضات، وقال: “اليوم نضم الملاكمة إليها خصوصًا وأننا لاحظنا حماسا وترقبا كبيرين من الجمهور السعودي عندما تم الإعلان عن النزال رسميا”.

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وأما إيدي هيرن المدير التنفيذي لشركة Matchroom المسوّقة للنزال ومدير أعمال انثوني جوشوا قال: “هذا أكبر نزال للملاكمة على مستوى العالم والذي سيقام بأحد أكثر المواقع المميزة على الإطلاق، ونحن نعلم بأن رياضة الملاكمة تحظى بشعبية كبيره في المملكة العربية السعودية ونتوقّع أن يكون “ميدان الدرعية” ممتلئا بالمشجعين من المملكة ومن مختلف دول العالم خصوصا بعد إطلاق التأشيرة السياحية التي ستتيح لمحبي الملاكمة فرصة حضور هذا النزال التاريخي في موقع تاريخي”.

أسعار نزال الدرعية التاريخي للملاكمة

تشتمل التذاكر المتاحة للبيع لحضور نزال الدرعية على خمس فئات، إضافة لثلاث فئات لكبار الشخصيات وهي كما يلي:

فئة 1 : 3995 ريال.

فئة 2 : 2995 ريال.

فئة 3 : 1955 ريال.

فئة 4 : 955 ريال.

فئة 5 : 495 ريال.

وأما الفئات الثلاث الأخرى فهي مخصصة لكبار الشخصيات تتضمّن: