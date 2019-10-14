أرامكو: لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارًا

أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أنَّ الطرح الأوليّ لأسهم شركة أرامكو للاكتتاب سيكون «قريبًا جدًا».
وقال الرميان، في تصريحات على هامش المنتدى السعودي الروسي، إنه لولا سرعة استجابة السعودية بعد الهجمات التي تعرّض لها معملا بقيق وخريص التابعان لشركة أرامكو، لقفز النفط إلى 130 دولارًا في شهرين.
وأشار إلى أنَّ «الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة».
وتابع الرميان: نعمل على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين و السعودية أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخّ 2.5 مليار دولار.
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