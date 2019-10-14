أمطار رعدية ورياح نشطة على 11 منطقة خلال الساعات القادمة

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا إلى هطول أمطار على 11 منطقة خلال الساعات القادمة.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية، على مناطق المدينة المنورة وتبوك والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران وجازان وعسير، كما وجهت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا إلى تساقط البرد وجريان السيول في منطقتي مكة المكرمة والباحة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تبدأ على المناطق العشر، في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، وتنتهي في الساعة العاشرة مساءً على منطقة تبوك، وفي الساعة التاسعة مساء على مناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة، وفي الساعة الثامنة مساءً على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

وفي السياق ذاته، توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، اليوم الاثنين، خريطة هطول الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، مشيرًا -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى استمرار التكونات الممطرة على المرتفعات ومنحدراتها الغربية في جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، مضيفًا أنها ستكون متفاوتة الغزارة، ومصحوبة بتيارات هوائية نشطة على أجزاء منها.

كما توقع الحربي تصاعد وتيرة نشوء السحب الممطرة على مناطق تبوك والشمالية والقريات بمنطقة الجوف، وأن تكون أكثر غزارةً شمالًا.