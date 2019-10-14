بالصور: لاعبو المنتخب السعودي يزورون المسجد الأقصى ويؤدون الصلاة فيه

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة- الخليج 365:

قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأعضاء إدارة المنتخب السعودي بزيارة للمسجد الأقصى وأدوا الصلاة فيه.

وكانت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم،قد وصلت أمس الأحد، إلى مدينة رام الله، استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني، يوم الثلاثاء، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وأمم آسيا 2023.

وأكدت مصادر في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن البعثة السعودية دخلت الأراضي الفلسطينية مباشرة، دون المرور عبر الجانب الإسرائيلي من معبر الكرامة الحدودي بين الأردن وفلسطين.

وتضم البعثة السعودية التي يترأسها ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكثر من 100 من اللاعبين والإداريين والإعلاميين المرافقين للمنتخب الأخضر.

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ووصلت البعثة السعودية على متن حافلتين إلى مدينة رام الله ظهر اليوم، وسط حراسة أمنية فلسطينية مشددة، بعد أن قدمت من العاصمة الأردنية عمان، التي حطت فيها طائرتها مساء السبت.

وتوجهت الحافلة التي تضم لاعبي المنتخب السعودي والطاقم الفني إلى فندق “الميلينيوم” وسط رام الله، وحظيت باستقبال رسمي وشعبي حاشد، فيما توجهت الحافلة الثانية إلى مقر الرئاسة الفلسطينية للقاء الرئيس محمود عباس.

ويتقابل المنتخبان يوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني بضاحية الرام شمال القدس المحتلة، حيث يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل الفدائي الفلسطيني المركز الرابع برصيد 3 نقاط.