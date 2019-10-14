واشنطن تبحث فرض عقوبات مدمرة على أنقرة

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد ظهر الأحد بتوقيت واشنطن لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بعد تدهور الأوضاع شمال شرقي سوريا.

وتوقع منوتشين، خلال لقاء في برنامج “هذا الأسبوع” مع قناة ABC News الأمريكية، مساء أمس الأحد، فرض عقوبات على تركيا في أي لحظة، وقد تشمل تعليق كل معاملات الدولار بين واشنطن وأنقرة.

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وأضاف: “نحن على استعداد للذهاب في غضون لحظة لفرض العقوبات. هذه العقوبات يمكن أن تكون صغيرة، ويمكن أن تكون حملة ضغط قصوى، من شأنها أن تدمر الاقتصاد التركي”.

ودافع منوتشين عن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدًا أن هدف الرئيس إخراج القوات من سوريا وإنهاء الحروب الطويلة الأمد.

وتابع: “أعتقد أن الجميع يردد أننا نتخلى عن الأكراد، لكن دورنا في سوريا لم يكن الدفاع عن أراضي الأكراد وقضاياهم التاريخية. بل كان تركيزنا على هزيمة داعش”.