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فيديو.. مواطن يسحب سيارة جيب احترقت داخل شاليه بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
نجح أحد أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في إخراج سيارة من نوع جيب لكزس، بعد احتراقها داخل أحد الشاليهات في حي الربوة بحفر الباطن.
وقال شهود عيان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن عامل الشاليه تفاجأ باندلاع حريق في بيت الشعر بداخل المكان ووصلت النيران إلى الجيب، ليحاول الاستنجاد بالمارة واستجاب له أحد المواطنين ليسحب السيارة إلى خارج الشاليه حتى وصلت فرق الدفاع المدني التي أخمدت الحريق على الفور دون وقوع أي إصابات.
من جانبه، قال مشرف فريق إنجاد بمحافظة حفر الباطن، ناصر سعدون الشمري: إن ما قام به عضو الفريق للبحث والإنقاذ ثروي الشمري، عمل مشرف، وهذا غير مستغرب على أبناء الوطن، مشددًا على أن هذا من صميم عمل كل متطوع لخدمة المجتمع من منطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: “خير الناس أنفعهم للناس”.
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