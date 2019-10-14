4 طرق لتقليل استهلاك بيانات الهاتف أثناء استخدام «واتساب»

︎ :



.

توفر خطة بيانات الهاتف حدًا للاستهلاك لا يمكن تجاوزه، حيث يوجد سعر لكل ميجابايت تستخدمه، وفي بعض البلدان تكون خطة البيانات باهظة الثمن، وللتغلب على هذه المشكلة يوجد إعدادات خاصة لكل تطبيق يعمل على هاتفك يمكنك من خلالها ضبط معدل استهلاك البيانات، حيث إن الكثير من استهلاك التطبيقات للبيانات يضيع على أشياء يمكنك الاستغناء عنها، وتطبيق (واتساب) WhatsApp ليس استثناءً.

انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings في التطبيق.

اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage.

تحت قسم (إعدادات الاتصال) Call Settings، ستجد خيار (Low Data Usage) قم بتفعيله بالضغط على زر التبديل المجاور له.

2- إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا:

مثل العديد من تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى؛ يتيح واتساب مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، و من الممكن أن يكون بعضها كبيرة الحجم، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك البيانات ومساحة التخزين الداخلية بهاتفك.

بالمناسبة؛ إذا لم يعد لديك ما يكفي من مساحة التخزين الداخلية بهاتفك الذكي، فيمكنك تفقد مجلد وسائط واتساب في مكتبة الصور على جهازك، ومسح الصور التي لا تريدها لتوفير مساحة.

يمكنك ضبط واتساب لتنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا فقط عند استخدام (الواي فاي) Wi-Fi، مما يوفر من استهلاك بيانات هاتفك المحمول،ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

Advertisements

انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings في التطبيق.

اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage.

إذهب إلى قسم (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media Auto-Download.

اضغط على خيار (عند استخدام بيانات الهاتف)، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار الموجود بجوار كل من الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات حسب رغبتك.

كما يمكنك اتخاذ الخطوة نفسها في خيار (عند الاتصال بشبكة Wi-Fi)، لأنه حتى إذا اخترت عدم تنزيل عناصر الوسائط المتعددة تلقائيًا، فستتمكن دائمًا من تنزيلها يدويًا حتى عند الاتصال من خلال بيانات الهاتف المحمول.

3- تقيد عملية النسخ الاحتياطي:

يتيح واتساب عمل نسخة احتياطية من الدردشات وملفات الوسائط إلى السحابة، وهذا يعني أنه يخزن نسخة من جميع الدردشات النصية، والصور، ومقاطع الفيديو التي تشاركها (وليس مكالماتك الصوتية) على حساب جوجل درايف الخاص بك بحيث يمكنك استعادتها لاحقًا بعد تغيير الهاتف، أو إعادة تثبيت التطبيق، ولكن يمكنك تقليل استهلاك البيانات وضبط عملية النسخ الاحتياطي عند الاتصال بشبكة واي فاي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings في التطبيق.

اضغط على خيار (الدردشات) Chats.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي للدردشات) Chat backup، ثم حدد (Wi-Fi) بدلاً من Wi-Fi أو Cellular.

بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، تختلف الإعدادات قليلاً، حيث يتم النسخ الاحتياطي على (آي كلاود) iCloud. ولا توجد خيارات كثيرة مثل إصدار أندرويد، ولكن الميزة موجودة في إعدادات آي كلاود نفسه، ويمكنك ضبطها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على آيفون.

اضغط على خيار (آي كلاود) iCloud، ثم (آي كلاود درايف) iCloud Drive.

اضبط خيار (استخدام بيانات الهاتف) Use Cellular Data على إيقاف.

4- مراقبة استهلاك البيانات:

من الجيد معرفة مقدار البيانات التي تستهلكها عند استخدام واتساب..، حيث يدعم التطبيق خيارًا يقدم لك بعض الإحصاءات التفصيلية التي تمنحك فكرة عن مقدار البيانات التي تستهلكها، وللوصول إليه اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage.

اضغط على خيار (استخدام الشبكة) Network usage، ستظهر لك قائمة من الأرقام التي تم حسابها منذ تثبيت واستخدام واتساب على جهازك.

يمكنك إعادة تعيين جميع القيم إلى الصفر، وبدء العد مرة أخرى حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن استخدامك بعد عدد محدد من الأيام. مرر للأسفل إلى خيار (إعادة تعيين الإحصائيات) Reset statistics، واضغط عليه.



