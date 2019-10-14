أرامكو ترفع المحتوى المحلي لـ 70% ومدينة الملك سلمان للطاقة تدر 22 مليارا

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أعلن نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في “أرامكو السعودية”، المهندس محمد الشمري، أن “أرامكو” أطلقت برنامج توطين شاملا بهدف تطوير الخدمات والإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة، ليصل إلى 70% بحلول عام 2021م.

وأوضح الشمري أن الشركة تعمل حالياً على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تزيد على 50 كيلومترا مربعا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تُسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل إلى 22 مليار ريال، وتوطين أكثر من 22 منشأة جديدة..، وعشرات الآلاف من الوظائف المباشرة للمواطنين.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات “المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث”، اليوم الأحد في الرياض، أن زيادة المحتوى المحلي ستؤدي إلى زيادة إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي للمملكة، ما سيمكنها من توفير فرص عمل للمواطنين في مجال الطاقة.

