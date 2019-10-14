خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الزامل في وفاة وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية وإخوانه وأسرتهم، في وفاة والدهم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من جانبهم، عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.