ملتقى للأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يدشن وكيل إمارة المنطقة، هشام الفالح اليوم الملتقى الأول للفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج الذي تشكل بأمر من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتنظمه كلية الطب بجامعة أم القرى بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، بعنوان «ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن».

وأوضح عميد كلية الطب، عبدالسلام عبدالرحمن نورولي، أن الملتقى الذي سيقام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، يهدف إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي، وتعزيز العلاقة التكاملية بين الجهات المشاركة في فريق تنسيق الجهود التطوعية، وترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي بنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة، عاصم الشنبري، بأن الملتقى سيناقش محوري أثر التكامل بين الجهات التطوعية لتقديم خدمات تطوعية لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي.