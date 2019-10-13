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تعهدات من قيس سعيد في خطاب الفوز
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعهد أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، بأن يكون رئيس كل التونسيين ويكون على قدر حجم المسؤولية التي أسندت له من أجل ضمان استمرارية الدولة.
وشكر سعيد، الذي أظهرت النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية فوزه برئاسة البلاد، كل الناخبين الذين منحوه ثقتهم، لافتًا إلى أنه سيعمل على بناء تونس بقدرات جديدة وعلى تحقيق ما يريده الشعب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقال قيس سعيد في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد: “أشكركم من أعماق الأعماق، وسأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص، لأننا اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب في ديسمبر (الشعب يريد)، واليوم أرى أنكم تحققون ما تريدون. هذه الجملة العابرة للتاريخ العابرة للقارات حتى الدول التي لا تنطق اللغة العربية رددوها بالعربية”.
وتابع: الدولة ليست أشخاصًا لأننا نعي ما نقول ونعرف حجم المسؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر، مشددًا على أن تونس تفي بكافة تعهداتها الدولية.
وكان التلفزيون الحكومي قد نشر في وقت سابق مساء الأحد نتائج استطلاع للرأي أظهرت فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية متقدمًا بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال، نبيل القروي.
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