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2019-10-13 سحب رعدية ورياح على مكة حتى الثالثة صباحًا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا أضم والليث. Advertisements وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن رياح نشطة وسحب رعدية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية. ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة صباح يوم غد الاثنين. وفي الجوف، حذرت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية بمناطق القريات ودومة الجندل وسكاكا، وذلك حتى الثانية صباحًا.







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