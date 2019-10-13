شراكة تاريخية تضع رياضة السيارات السعودية على الخارطة العالمية

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - جدة

أقام الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، حفلًا تاريخيًّا للإعلان عن تدشين الشراكة الإستراتيجية مع عبداللطيف جميل للسيارات في مبادرة جديدة من الشركة لدعم رياضة السيارات السعودية، ويمتد العقد الموقع لمُدة ثلاث سنوات.

وتقدّم الحضور الأمير خالد بن سُلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، ونائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة في عبداللطيف جميل حسن محمد جميل عن الجهة الشريكة، ومدير عام مؤسسة عبدالله باخشب عبدالله بن سالم باخشب بصفته الشريك التسويقي، ومسؤولو الشركات الراعية ورجال الصحافة والإعلام.

وبعد السلام الملكي ألقى الأمير خالد كلمة أثنى فيها على هذا التعاون الإستراتيجي الهادف للارتقاء برياضة السيارات السعودية ووضعها على الخارطة العالمية.

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وتحدث الأمير قائلًا: تشهد رياضة السيارات تطورًا كبيرًا في ظل توجهات وتعليمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030 للارتقاء بالمملكة والرعاية المباشرة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة، ويأتي هذا التعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات ضمن سياق خطة الاتحاد السعودي لمواكبة هذه النهضة الرياضية في شتى المجالات.

وأكد أن اسم تويوتا سيظهر تحت المسمى الرسمي “بطولة السعودية تويوتا”، والتي يندرج تحتها ست مسابقات مختلفة.

بدوره، أعرب حسن محمد جميل عن فخره بدعم الرياضة السعودية بشكل عام وبطولات السيارات السعودية بشكل خاص، مقدمًا شكره وتقديره للأمير خالد على ثقته بعبداللطيف جميل للسيارات.

وأضاف: “شكرًا لمنح عبداللطيف جميل للسيارات الفرصة كي تكون شريكًا للمشاريع الرياضية الوطنية، ومساهمين رئيسيين في هذه المحافل الحيوية التي تدعم قطاع الرياضة المحلي، وتوفر لشباب وشابات الوطن فرصًا هامة للعمل والمشاركة بما يرتقي بهذا القطاع، ويعزز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية”.

وفي كلمة لبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي وقال: “أبارك هذه الشراكة الإستراتيجية، كما أشكر عبداللطيف جميل للسيارات على رعايته لأكبر عقد شراكة يحصل عليه سائق سعودي في عالم الراليات، مما يعكس الثقة التي منحتني إياها الشركة السعودية، وهو أمر أعتز وأفتخر به، وأشكر أيضًا الاتحاد السعودي على تنظيمه لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وهذا ما كنا ننتظره في المملكة ونسعى إليه عبر تنظيم بطولة من هذا الحجم من شأنها أن تطور رياضة السيارات السعودية وتدفع بالسائقين إلى اكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة على الصعيد العالمي”.







