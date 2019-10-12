شاهد: ترفيه جنسي في موسم الرياض

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلين يقومان بتقبيل بعضهما البعض عن طريق الفمّ، قالوا إن ذلك حدث خلال فعاليات موسم الرياض .

وأثار الفيديو موجة غضبٍ وسخط بين المغرّدين الذين اعتبروا أنّ هذا هو التوجه الجديد لهيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ، بتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ استلامه ولاية العهد في المملكة.

وانطلق موسم الرياض الترفيهي، اليوم الجمعة، وسط توافد أعداد غير مسبوقة لاستاد الملك فهد الدولي من اجل مشاهدة حفل فرقة "BTS" الكورية.

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وتتنوع فعاليات موسم الرياض والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب"، حيث من المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائرا.

ويضم موسم الرياض 2019 أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومحلات تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض الفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

ومن المقرر تقسيم موسم الرياض 2019 عدة فعاليات أبرزها الرياض بوليفارد الذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذي يحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجراً للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهي وفود تركس وليالي طرب أصيل.