«فيلت» الألمانية تمنح سلمان رشدي جائزتها للأدب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
فاز الكاتب الهندي - البريطاني سلمان رشدي (72 عاما) بالجائزة الأدبية التي تمنحها صحيفة فيلت الألمانية. وجاء في بيان لمجموعة «أكسل شبرينجر» الألمانية الإعلامية أمس في برلين أن رشدي سيحصل على الجائزة عن مجمل أعماله ككاتب من طراز عالمي ومثقف يعرف كيف يفكر على مستوى عالمي.
وأضاف أن الكاتب «مناضل مقدام من أجل حرية الكلمة»، وأعماله تساعد على مواجهة شكوك الحاضر بالموقف والفكاهة.
ومن المقرر أن يحصل رشدي على الجائزة التي تقدر قيمتها بـ12 ألف يورو، يوم 10 نوفمبر المقبل في برلين.
ومن أشهر أعمال رشدي «أطفال منتصف الليل» و»آيات شيطانية». وكانت رواية «آيات شيطانية» الصادرة عام 1988 قد أثارت الجدل، وأجبر مؤلفها على الاختباء 10 أعوام بعد أن أصدر الزعيم الإيراني وقتذاك الخميني فتوى بإباحة قتله في العام التالي لصدور الرواية.
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