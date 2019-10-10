محمد بن مسعود - الدمام - لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم منظومة العمل العسكري الخليجي بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك. يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون.اللجنة العسكرية العليا رؤساء أركان القوات المسلحة مسقط بدء اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان مجلس التعاون في مسقط وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-10 بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك. يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون. Advertisements 10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 12:34 PM لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم منظومة العمل العسكري الخليجي لتحقيق المزيد من الخطوات لدعم منظومة العمل العسكري الخليجي بدأت في مسقط، اليوم، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس؛ من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك. يأتي ذلك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون. ، بدء اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان مجلس التعاون في مسقط ،

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