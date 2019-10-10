الجوازات السعودية تحدد قيمة رسوم استقدام الزوجة والأبناء ورخصة الإقامة حتى نهاية 2020

نقدم لكم رسوم استقدام الزوجة والأبناء ورخصة الإقامة حتى نهاية 2020، حيث تسعى المملكة العربية السعودية لفتح أبوابه للوافدين والزوار من جميع أنحاء العالم، في ظل زيادة الاستثمارات السعودية بحجم كبير داخل المملكة، وزيادة أعداد المشروعات المقامة داخلها، لذلك نجد أن هناك عدد كبير من الوافدين الذين يبحثون عن قيمة رسوم الاستقدام للزوجة والأبناء، بالإضافة إلى البحث المستمر عن قيمة رسوم رخصة الإقامة، وهذا ما سوف نعرضه لكم من خلال ذلك المقال نقلا عن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

رسوم استقدام الزوجة والأبناء ورخص الإقامة لنهاية 2020

يكلف تجديد الإقامة للوافدين العاملين في أحد المنشآت السعودية 4800 ريال سعودي في العام، بالإضافة إلى 650 ريال سعودي رسوم تجديد جواز السفر سنوياً، إلى جانب 500 ريال سعودي كتأمين طبي، في حالة أن كان العامل لم يبلغ الـ 35 عام، ويتزايد قيمة التأمين حتى يصل إلى 2800 ريال سعودي في عمر الـ 60 عام، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة تجديد إقامة الوافدين في جميع الحالات هي 5950 ريال، ما يقرب إلى 6 ألاف بالتقريب، و8150 ريال، مع إمكانية الطلب من بعض الكفلاء لمبلغ سنوي، حتى يقوموا بالتجديد لمكفوليهم، بالأخص في حالة العمالة التي تعمل في المحلات والورش لحسابها.

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